Ubriaco e senza mascherina in pasticceria: aggredisce i poliziotti e li minaccia di morte

VERONA - Ha minacciato di morte e aggredito i poliziotti che lo avevano invitato a indossare la mascherina, inveendo nei loro confronti e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per questo un 49enne veronese è stato arrestato. È successo nella città scaligera dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti nei pressi di una pasticceria, in seguito della segnalazione di un avventore ubriaco e molto molesto.

I poliziotti hanno individuato l'uomo, in evidente stato di alterazione e privo di mascherina protettiva. Invitato ad indossare il dispositivo di protezione individuale, il 49enne ha reagito con toni accesi e minacciando di morte gli investigatori rifiutandosi altresì di fornire le proprie generalità. Nel tentativo di sfuggire al controllo, inoltre, ha spinto i poliziotti, sferrando ripetutamente calci nei loro confronti. L'uomo, che è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, ha continuato a mantenere una condotta aggressiva anche in Questura. Per questo è stato arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E stato inoltre sanzionato per ubriachezza e per l'inosservanza della vigente normativa in materia di contenimento del contagio epidemiologico. Il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato il processo al 12 febbraio.

