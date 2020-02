A22, si schianta contro Tir fermo nella piazzola di sosta: morto sul colpo

ALA AVIO - Mortale inalle 16.30 nel territorio diUna vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è andata acontro un mezzo pesante parcheggiato inNell'urto ha perso la vitache era alla guida dell'automobile. I pompieri di Bardolino, giunti sul posto con 2 mezzi e 7 uomini, hanno lavorato per sollevare ile e estrarre il corpo della persona che risultava incastrata tra le lamiere. Durante tutte le operazioni di soccorso l'autostrada in direzione nord è rimasta chiusa al traffico ed è stata riaperta alle 17.45 circa. Sul posto Polizia Autostradale oltre a ausiliari della viabilità A22, personale sanitario e elicottero del SUEM giunto da Trento.