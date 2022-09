Zelensky alla Mostra del cinema di Venezia: «Viviamo un horror da 189 giorni»

(Agenzia Vista) Venezia, 01 settembre 2022 "Un horror, non di 120 minuti ma 189 giorni. 189 giorni di guerra, che continua in Ucraina e di cui l'Europa e il mondo sarebbero stanchi. Questo è ciò che sostiene la Russia. Questo è ciò che vuole la Russia. Una trama primitiva in tre atti affinché il mondo commetta tre errori drammatici: abituarsi alla guerra, sopportare la guerra, dimenticare la guerra", il messaggio del Presidente ucraino Zelensky alla mostra del Cinema di Venezia. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev