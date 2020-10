Palpeggia e cerca di baciare un'infermiera, 72enne arrestato per violenza sessuale. Lo aveva già fatto

VENEZIA - Dopo aver palpeggiato un'infermiera, un 72 enne ha cercato di baciarla nonostante i rifiuti di lei: per questo è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri di Spinea. L'uomo, già sottoposto alla misura alternativa alla pena di una vecchia condanna per violenza sessuale risalente al 2007 quando lavorava a Venezia, è finito ora in carcere per disposizione del Tribunale di sorveglianza di Venezia. . Questa volta a subire la violenza è una infermiera dell'Ulss che era incaricata dell'assistenza della suocera convivente dell'anziano il quale ha iniziato il 'corteggiamentò prima con pesanti apprezzamenti, poi con palpeggiamenti. Nonostante le ferme proteste della donna, l'indagato ha spintol 'infermiera contro il muro, tentando di baciarla. La vittima ha quindi chiamato i carabinieri di Spinea che, svolti gli accertamenti, hanno informato il Magistrato di Sorveglianza. Il Tribunale ha così emesso un provvedimento di immediata carcerazione del recidivo.

