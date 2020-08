MIRANO - La fortuna bacia Mirano ed è l'occasione è di quelle che non cambiano la vita al fortunato, ma sicuramente gliela sistemano per un po': alla tabaccheria di via Bastia Fuori 13, nota rivendita nel centro storico, a due passi dalla piazza, vinti quasi 60mila euro al Superenalotto.



La vincita risale a sabato, quando alla ricevitoria Sisal MaVaTaba (acronimo dei titolari Mattia e Valentina e delle iniziali di Tabaccheria) il fortunato ha realizzato 5 punti, che valgono la bellezza di 59.235,02 euro. Grande festa ieri mattina alla ricevitoria di via Bastia Fuori, dove sono subito arrivati i ringraziamenti, ovviamente uniti a grande gioia, del fortunato vincitore. Per lui ovviamente massima discrezione da parte dei titolari.



«E' un cliente di fiducia - si limita a dire Valentina - residente qui in zona, siamo contenti che i soldi rimangano sul territorio. Ha saputo di aver vinto ed è venuto a dircelo, ma non si aspettava questa cifra. E' stata una sorpresa anche per noi, che non sapevamo ancora della vincita, visto che il lunedì con il mercato siamo sempre molto indaffarati». Anche perché per la tabaccheria, gestita da Valentina e Mattia dal 2012, è la prima volta con una cifra del genere: In passato - prosegue la titolare - abbiamo avuto vincite nell'ordine dei 3.800, 3.900 euro, qualche terno all'enalotto, ma un 5 di questo tenore non era mai capitato».



Adesso il fortunato vincitore dovrà prenotare il bonifico agli uffici Sisal, poi passati tre mesi potrà riscuotere il suo premio: incasserà un po' meno dei 60mila lordi vinti, che come tutte le vincite non sono esentasse.

