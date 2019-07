Il cimitero monumentale di Venezia diventa la "sosta pipì" per i turisti

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Lesi moltiplicano:che si fermano aper visitare ilmonumentale, ma anche per, a differenza che nel resto della città. L'ennesimo effetto di un turismo dilagante. Un fenomeno che ora l'amministrazione vuole regolamentare. «A settembre inizieremo dei lavori di straordinaria manutenzione dei servizi igienici - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - Poi dovremo studiare come regolamentarne l'utilizzo. Di certo sono molto usati, non solo da chi va a visitare i propri cari al cimitero. É uno dei temi che abbiamo posto a Veritas».