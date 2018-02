Sfrattata a Carnevale con la figlia 13enne: neppure un posto in hotel

di Daniela Ghio

VENEZIA -dall’in cui abitavano dal 2010, in zonaa Venezia. Madre ein cerca di un albergo che le ospiti, ma in pienonon trovano nemmeno un posto.Per la madre, senza un lavoro fisso, era ormai impossibile pagare gli 880 euro di affitto al mese e ieri pomeriggio è stato eseguito lo sgombero per “morosità incolpevole” nonostante la disponibilità del Comune a pagare il canone anticipato di un altro mese alla, per ottenere almeno un rinvio dello sfratto. «Purtroppo la proprietaria è stata irremovibile - afferma la segretaria provinciale dell’Unione inquilini, Matelda Bottoni -. In quella casa ci sono ancora i mobili e tutte le cose della mamma sfrattata e di sua figlia. É necessario trovare subito una sistemazione almeno provvisoria per loro».