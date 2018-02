â€‹Colpo notturno nel negozio di vetri di Murano: scassinata la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MURANO - Colpo in un: verso le 9 di ieri una richiesta di intervento giungeva alla sala operativa della Questura da parte della titolare di un negozio di oggettistica artistica diche segnalava appunto un furto avvenuto nel suo negozio.I poliziotti giunti sul posto accertavano che i ladri nella notte avevano forzato la porta d’ingresso e una volta all’interno, dopo aver manomesso le telecamere, avevano scassinato la cassaforte che conteneva una forte somma di denaro. L’ammanco denunciato ammonta a 6000 euro e altri 3000 dollari in contanti.Gli investigatori e la polizia scientifica hanno aperto l'indagine per trovare i responsabili.