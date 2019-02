Lo scavo del canale Vittorio Emanuele, prima opzione per le grandi navi

di Michele Fullin

VENEZIA - Dopo sette anni forse è la volta buona che la vicenda Grandi navi abbia almeno una soluzione provvisoria. Già, perché di quella definitiva se ne parlerà nel prossimo decennio, se va bene; e se ci sarà un altro governo lo scenario potrebbe cambiare di nuovo. Per ora, di certo è che martedì il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Luca Zaia sono stati convocati dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.«Durante l'incontro si è registrata unità di intenti sulla necessità di spostare le grandi navi fuori dalla laguna». Questo il comunicato del Mit dopo l'incontro con Venezia terminal passeggeri e Clia, l'associazione delle compagnie da crociera. Per tutto il pomeriggio di mercoledì è rimasto il dubbio su quelle parole, soprattutto dopo che i rappresentanti delle crociere avevano fatto capire che per laguna si dovevano intendere il bacino di San Marco e il canale della Giudecca. La Clia ha infatti espresso volontà, impegno per una rotta alternativa spostando le grandi navi dal canale della Giudecca.