DEGRADO

VENEZIA Turismo cafone a chilometro zero (visti che mancano gli stranieri) . Basta andare in campo Santa Margherita o zona Ormesini, meno invece in Erbaria, e i segnali della ripresa ci sono. I giovani tornano a uscire, la voglia di convivialità c’è, però con questo tornano anche i comportamenti che i residenti non sopportano. Ramo secondo Cappello, una delle tante callette nelle vicinanze del campo è ogni giorno una latrina a cielo aperto. E per chi abita lì è ora di dire basta, al punto che giorni fa è stato fatto un esposto verso il Comune affinché intervenga .

MALEDUCATI LOCALI

Basta avvicinarsi a chi frequenta la zona per sentire che i dialetti parlati sono quelli dell’entroterra Veneto, forse ci si spinge fino al Friuli, ma sicuramente chi fa i suoi bisogni nelle calli vicine a Santa Margherita non parla straniero. E non c’è nemmeno la “scusa” degli studenti, visto che le università cittadine sono ancora in attesa di ricominciare. L’estate 2020 conferma così l’andamento del pre- C ovid, i maleducati c’erano e continuano ad esserci, con buona pace di chi vorrebbe solo crescere i propri figli senza dover fare lo slalom tra la latrina a cielo. La foto parla da sé, è “fresca”, perché risale alle due di notte di mercoledì e Anna, residente della zona, spiega che quello è solo uno degli innumerevoli scatti di cui è in possesso: «È il più bel sedere all’aria che faccio da un pezzo - ironizza la residente - È la meno imbarazzante, ma è diverso nei casi degli uomini o di altre donne». Dalle nove di sera la situazione diventa insostenibile, soprattutto quando con il caldo si vorrebbe solo tenere la finestra aperta per un po’ di aria, ma invece si è costretti a tapparsi dentro per non sentire gli odori: «Ci sono giovani che si portano le bevande da sé, quindi già alle nove comincia il viavai di chi fa pipì qui sotto».

VIAVAI NOTTURNO

E la situazione peggiora con l’andare del tempo: «Fino a notte inoltrata non c’è sosta, la fanno in mezzo alla calle, sotto al lampione, senza il minimo problema di pudore. N oi chiediamo un cancello perché non possiamo andare avanti così». Del resto, contro la maleducazione è difficile trovare una soluzione, ma anche gli esercenti della zona si mettono a disposizione. Infatti, da sempre in campo anche chi non consuma la bevanda all’interno del locale è lasciato liberamente entrare nel caso debba andare in bagno. E anche nei minuti immediatamente seguenti la chiusura della mescita, fare l’ultima pipì non è mai un problema per i titolari. Ieri due emissari del Comune hanno incontrato la figlia di Anna, Elisabetta, che li ha portati a constatare la situazione di persona: «Li ha portati a fare un giro, sono stati molto comprensivi perché l’evidenza è tale per cui non possa passare inosservata. Ci hanno fatto sapere che cercheranno una soluzione e tra qualche giorno ci faranno sapere cosa potranno fare». Per la famiglia, dopo anni di disagi, però sarebbe importante riuscire a chiudere la zona: «In giro per il campo ci sono otto cancelli che chiudono calli con sbocco nei canali, forse dovrebbero restare aperti nei casi di emergenza in cui un’ambulanza dovesse ormeggiare, a maggior ragione chiediamo venga posto qui, dato che è cieca». Negli ultimi giorni sono state viste le forze dell’ordine in massa: «Ogni giorno si vedevano vigili, poliziotti e carabinieri, ma nel momento in cui girano lo sguardo, è un attimo e questi vengono qui sotto a fare i loro bisogni».

Tomaso Borzomì

