Vega nell'orbita di un gruppo inglese. C'è un'offerta per l'intero complesso

di Elisio Trevisan

MESTRE - C'è un gruppo interessato al Vega, a tutto il pacchetto del Parco scientifico e tecnologico di Marghera. E già questa è una grossa novità dato che i primi due bandi per vendere alcuni edifici e le aree libere sono andati deserti e la società Parco Vega Scarl non è dunque ancora riuscita a incamerare i 15 milioni di euro necessari per coprire i buchi lasciati dalle precedenti gestioni e che rischiano di portarla al fallimento. Il 28 luglio prossimo scade la procedura di concordato, che ha come curatore Paolo Marchiori e advisor Andrea Silipo, ed entro la fine dell'anno immobili e aree dovranno essere venduti.L'offerta proviene da Salomon Werner Hab Privee Limited London, compagnia con base a Londra, uffici in vari angoli del mondo come Israele, Hong Kong e Isole Cayman, e una sede operativa italiana a Trento in via Torre Verde 25, che svolge attività di sviluppo dei capitali di investitori, è nata nel 2014 ma esisteva già prima con il nome di Salomon Partners Wrs Werner Rothschild & Cie Limited; è diretta da Iohanan Pesach Ami Bistritsky Halevy, e il direttore italiano è Renzo Foladori...