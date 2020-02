SAN DONÀ DI PIAVE - Guida ubriaco e distrugge cinque auto in sosta. Un vero e proprio disastro, quello provocato da un ventisettenne di origine albanese, ma residente a Motta di Livenza (Treviso). Che a lui è valsa la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre per i proprietari delle cinque vetture uno stato di disperazione, visto che l'Alfa 147 condotta dal giovane è risultata priva di copertura assicurativa (oltre che di opportuna revisione).



Il fatto è accaduto verso le 18.30 di mercoledì, in centro di Fossà, nei pressi della pizzeria del paese. Sono le 18.30 quando i clienti dell'esercizio, che ha anche un bar, hanno sentito dei forti botti. Temendo fosse successo qualcosa di grave, sono subito usciti per vedere di cosa si trattasse. In effetti di un incidente si trattava, ma mai avrebbero immaginato che ad essere coinvolte fossero anche le loro auto. Ben cinque, parcheggiate nelle vicinanze della pizzeria, erano state seriamente danneggiate dalla condotta scriteriata dell'albanese. L'uomo, ubriaco, impossibilitato ad avere la giusta lucidità per guidare correttamente, è sbandato più volte, andando a sbattere contro le cinque auto in sosta, provocando notevoli danni. Chiamati i carabinieri, giunti sul posto con il Nucleo radiomobile, l'uomo è stato sottoposto a test alcolimetrico; è risultato avere un tasso superiore di tre volte ai limiti di legge. Dai controlli dei documenti, è risultato che l'Alfa era priva di copertura assicurativa, oltre che della revisione. Per il giovane (rimasto illeso) patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ai proprietari delle auto danneggiate non è rimasto altro da fare che contattare la carrozzeria di fiducia. © RIPRODUZIONE RISERVATA