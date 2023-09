VENEZIA - Due turisti polacchi sono stati fermati ieri mattina dalla polizia locale mentre passeggiavano in piazza San Marco portandosi a mano le loro biciclette. Nei confronti di entrambi è scattata la multa da 100 euro per ciascuno, come previsto dal Regolamento di polizia locale.

Già successo

E non è la prima volta, questo mese, che gli agenti della Municipale pizzicano turisti in bicicletta nel salotto buono della città. Nemmeno due settimane fa, il 13 settembre, sei multe da 100 euro l'una era state consegnate nelle mani di altrettanti turisti - ungheresi e polacchi - visti mentre giravano in bicicletta e monopattino elettrico tra il Bacino Orseolo e la Piazza.

Quel giorno si era aggiunto anche un turista dell'Arabia Saudita che stava ammirando la Basilica a torso nudo: anche per lui multa da 100 euro.