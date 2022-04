JESOLO - Operosa e instancabile come tante donne della sua generazione ieri è diventata centenaria. Lei è Rita Vanin, moglie del noto albergatore jesolano Dino Santin, purtroppo scomparso un po' di tempo fa.

Rita Vanin ha dedicato tutta la sua vita al lavoro alberghiero nell'hotel Centrale di Jesolo, diventando testimone attiva e preziosa degli anni in cui, grazie al boom economico, il litorale veneziano ha acquisito un posto di rilievo nelle scelte vacanziere nazionali e internazionali.

Grazie al suo lavoro ha contribuito dunque alla crescita turistica della città balneare, ormai entrata di diritto tra le destinazioni più gettonate dagli ospiti stranieri.

Ospite da quasi un decennio del centro di servizi per anziani Anni Sereni di Eraclea, il suo centesimo compleanno si è trasformato in una festa per tutta la struttura.

Con lei a celebrare l'ambito traguardo c'erano anche i figli Roberta e Robertino (storico dipendente dell'Associazione jesolana albergatori) e tutto il personale della struttura che ha sempre apprezzato la sua indole mite e la sua dolcezza.