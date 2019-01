I medici non vedono il tumore nella Tac, paziente muore. Ulss condannata

di Olivia Bonetti

MIRANO - PONTE NELLE ALPI - I medici sbagliarono a leggere lae non si accorsero che il paziente aveva un. Iniziò per il malato un calvario fatto di una decina di accessi al pronto soccorso per dolori lancinanti. Venne quasi preso per matto e gli consigliarono un supporto psichiatrico. Dopo 7 anni un uomo di Ponte nelle Alpi (Bl) ha ottenuto giustizia per il padre morto: il giudice ha condannato l'allora Usl 13 di Mirano, che commise l'errore, a risarcire i figli con 60mila euro ciascuno per danni morali, oltre a quelli patrimoniali (866 euro ciascuno) e alle spese legali (7795 euro).