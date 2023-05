TREVISO - Si è spento sabato scorso,13 maggio, all'età di 55 anni Roberto Biscaro, responsabile della logistica della Comiotto Autotrasporti di Quinto di Treviso. Da quattro anni combatteva contro una terribile malattia, un tumore ai polmoni. Una battaglia quella contro la malattia che Roberto aveva sempre condotto con grande forza d'animo, supportato dall'affetto e dal calore della sua famiglia e dei tanti amici. Da dicembre le sue condizioni erano peggiorate: ricoverato d'urgenza venerdì scorso, è deceduto il giorno successivo al Ca' Foncello.

Nato a Treviso e conosciuto da tutti come "Piga", Roberto era un volto noto in città: negli anni '90 aveva lavorato come barista al Nec Ente, famoso locale dell'epoca. Sulla pista da ballo aveva conosciuto la moglie Edi, sposata nel 2020.

I due abitavano a Jesolo insieme all'amatissimo figlio Giacomo, di 11 anni. Dopo il mestiere di barista aveva lavorato come autista per l'azienda di autotrasporti Comiotto, diventando responsabile della logistica.

Biscaro aveva una grande passione per le moto, i viaggi, lo sci e la buona compagnia. Era molto legato alla famiglia e agli amici del passato e del presente, che lo ricordano come un uomo dalla battuta sempre pronta e il sorriso sulle labbra. Una persona ironica e solare, capace di affrontare la malattia con positività combattendo con coraggio fino all'ultimo. Il funerale sarà celebrato domani, 18 maggio, alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo. Invece dei fiori, i suoi cari raccoglieranno donazioni per l'Advar Onlus di Treviso.