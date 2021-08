VENEZIA Mostra del cinema con l'alert del terrorismo internazionale. Quest'anno più di sempre, visto la contiguità temporale con la presa del potere dei Talebani in Afghanistan, il ritorno concreto della minaccia Isis e le manifestazioni di protesta che in tutto il mondo, Italia e Venezia comprese, si susseguono a difesa della gente dello stato ora in mano ai turbanti neri. E nella settimana in cui il Lido viene illuminato a giorno dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati