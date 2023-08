Lungomare delle Stelle a Jesolo: a Tania Cagnotto un tratto di Arenile. La tuffatrice "affonderà" le mani nel cemento

JESOLO (VENEZIA) - Jesolo è pronta ad accogliere la sua nuova stella. Domani, 9 agosto, la città intitolerà un tratto del suo arenile a Tania Cagnotto, protagonista dell’edizione 2023 del Lungomare delle Stelle organizzata dal Comune in collaborazione con Federconsorzi Arenili. La giornata si aprirà alle 16 con la conferenza di presentazione dell’evento a cui l'ex tuffatrice parteciperà con il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, firmando il libro degli ospiti della città. Grande spettacolo, poi, è previsto per la serata che si svolgerà in piazza Mazzini a partire dalle 21. Tania Cagnotto arriverà in piazza a bordo di una scintillante Cadillac d’epoca, dove sarà accolta dal sindaco e dall’incantevole spettacolo acrobatico in acqua del gruppo Stardust di Milano. Sul palco allestito andrà in scena il grande show attraverso le immagini dei momenti salienti della carriera dell’ex tuffatrice, l’esibizione dell’artista Eleonora Lorenzato, giovane cantante tra le più apprezzate della seconda edizione del programma di Rai 2 “Dalla strada al palco” condotto da Nek.

In mezzo, la scopertura ufficiale della targa e il calco delle mani sulla base di cemento.