Tania Cagnotto è di nuovo mamma: «Benvenuta piccola Lisa»

Tania Cagnotto è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa, sorellina di Maya, la primogenita dell'azzurra che ha da poco festeggiato i 3 anni. «Ce l’abbiamo fattaaaaaa - ha scritto Tania - Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021». Tanti ovviamente i like dei tifosi e dei colleghi del mondo dello sport, da Massimiliano Rosolino ad Aldo Montano, da Andreas Seppi a Simone Giannelli ed Elisa Santoni.

Ultimo aggiornamento: 13:17

