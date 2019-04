In bici senza fari: investito dall'auto e scaraventato a 100 metri: morto. Alcoltest: il conducente era ubriaco

di Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO -é deceduto ieri nella tarda serata dopo essere rimasto investito da un auto aErano da poco le 22 quando il concordiese stava percorrendo la Statale 14 in sella alla bicicletta., il 46enne é stato investito da una Skoda condotta da M.V. di San Michele. Un botto impressionante con Dal Carobbo che é volato a 100 metri di distanza. Il conducente, che si è fermato per prestare soccorso, è stato poi sottoposto all'alcol test della Polizia locale del Distretto Veneto est diretto dal vice cicomandante Matteo Cusan, risultato positivo. Per il 46enne, dopo un'ora di rianimazione cardiaca non c'è stato niente da fare.