Swatch mania a Venezia: coda di 700 persone davanti al negozio (e dall'una di notte) per il Moonwatch. In vendita anche a Verona Foto Video

VENEZIA - Settecento persone sono in coda dall'una di notte a Venezia, davanti al negozio Swatch di San Salvador, per accaparrarsi il nuovo orologio Omega, in vendita dalle 9 di oggi. I residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco dove hanno sede molti dei negozi delle griffe più famose, hanno tempestato di telefonate i Vigili urbani chiedendo il loro intervento per evitare i continui schiamazzi. Il nuovo modello è in vendita in Veneto solo a Venezia e Verona.