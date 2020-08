Nuova aggressione a Sottomarina, calcio in faccia e botte a due ragazzi veronesi. Torna l'incubo baby gang

SOTTOMARINA (CHIOGGIA) - Nuova aggressione a ragazzi nella notte di sabato primo agosto a Sottomarina . Tornano le gang violente di adolescenti sul litorale veneziano. Stavolta nel mirino dei bulli sono finiti due ragazzi veronesi, i fatti si sono svolti di nuovo vicino al lungomare Adriatico, zona dove bazzicano i più giovani. Quindi, dopo le aggressioni contro giovani padovani avvenute nei giorni scorsi a Sottomarina ad opera di alcuni gruppi di ragazzi di Chioggia, i cui autori sono stati in gran parte già individuati e denunciati, si torna a parlare di violenza fra minorenni.



Secondo la ricostruzione, nelle prime ore della notte del primo agosto, è avvenuto un nuovo episodio: due ragazzi hanno subito una, chea Sottomarina. Uno dei due ragazzi veronesi è stato colpito con unche gli ha procurato la frattura di uno zigomo refertata dal Pronto Soccorso con 25 giorni di prognosi. Nel momento in cui alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine, gli autori si sono subito dileguati.

Tuttavia, grazie ad una rapida attività investigativa, nella stessa mattinata di ieri i poliziotti del Commissariato di Chioggia sono riusciti ad individuare due degli aggressori: il primo, maggiorenne, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre nei confronti del secondo, minore degli anni 14, è stata fatta una segnalazione alla Procura dei minori. Ai poliziotti sono stati rivolti anche i ringraziamenti dei genitori del ragazzo aggredito, per la tempestività dell'individuazione dei responsabili.

CHIOGGIA - Nei giorni scorsi a Sottomarina vi sono state una alcune violente aggressioni ad opera di gruppi di ragazzi di Chioggia, in parte minorenni e in parte maggiorenni, che se la sono presa con i loro coetanei di Padova in vacanza nella località balneare.