Trevigiano di 55 anni sequestra la compagna, si barrica in casa e minaccia tutti

Paola Treppo

PORDENONE - I carabinieri hannoun uomo di 55 anni di) pere resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Tra le 10 e le 12.40 di ieri, sabato 21 luglio, infatti, in un paese in provincia di Pordenone, il trevigiano ha costretto la fidanzata, una donna di Venezia, a restare nella sua abitazione, impedendole di incontrarsi coi familiari e di avere contatti con loro,L'uomo non si era presentato all’appuntamento periodico dalla suae la dottoressa ha cercato di rintracciarlo, anche attraverso l'aiuto dei parenti, senza ottenere alcun riscontro; era riuscita però a capire che probabilmente era in una casa vacanze in Friuli con la fidanzata. Un unico tentativo riuscito di contatto telefonico aveva subito fatto insospettire i parenti che qualcosa non andava: i familiari hanno temuto che il 55enne fosse in preda a una crisi e per questo si era ritenuto opportuno richiedere l’intervento di una ambulanza per convincerlo a farsi ricoverare.All’arrivo dei sanitari, avuta conferma della crisi, è stato chiamato un medico e l'uomo ha reagito barricandosi in casa, impedendo alla sua fidanzata di allontanarsi. Ha, trattenendo le chiavi, assicurate a una sorta di collana fatta di spago, messa attorno al collo.Alla vista dei carabinieri, che cercavano di dissuaderlo e di accettare il supporto sanitario, ha reagito brandendo un martello. Poi il 55enne si è calmato, ha aperto la porta e si è fatto trasportare in ospedale. La fidanzata, emotivamente provata, non ha riportato lesioni.