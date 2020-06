© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIAfesteggia 100 anni e annuncia il, città dove l'aperitivo è nato. A darne notizia ieri all'antico Caffè Florian è stato Marco Ferrari, amministratore delegato del Gruppo Montenegro, proprietario di Select, azienda leader nel settore degli alcolici e alimentare. Fu nel 1919 che i bolognesi Mario e Vittorio Pilla scelsero Venezia per aprire la loro distilleria, la Fratelli Pilla & C., nel cuore di Castello per poi creare il 29 maggio del 1920 l'aperitivo Select, composto da 30 erbe e spezie che vengono macerate, bollite e distillate, in cui spiccano gli aromi delle radici di rabarbaro e delle bacche di ginepro. «La scelta dei Fratelli Pilla fu naturale, scelsero Venezia come porta aperta verso l'Oriente, centro importante di scambio di erbe e spezie» ha raccontato Ferrari. Il nome Select ha un'origine curiosa, molti pensano la parola abbia una genesi internazionale o che sia un acronimo.IL NOMEIn realtà la storia, narrata nelle memorie della nobildonna Maria Damerini, è più affascinante: i fratelli Pilla all'epoca frequentavano l'aristocrazia veneziana e fu Gabriele D'Annunzio, in occasione della festa del Redentore sul Canale della Giudecca, a chiamarlo per la prima volta Select, versione abbreviata del latino selectus che significa selezionato, scelto. Un elogio che il Vate, amante dell'aperitivo, fece al prodotto e che i fratelli Pilla misero subito in etichetta. Negli ultimi anni Select ha avviato un percorso di recupero dell'autenticità. L'azienda infatti è partita col restituire alla bottiglia la prima etichetta del 1920 e la formula originale ritrovate negli archivi. «Questo percorso non poteva non avere un tassello nella città natale ha commentato Ferrari nel presentare il progetto.Entro fine 2021 il cuore della produzione tornerà dunque in città,. Lo stabile, che si chiamerà Ca' Select, è già in restauro per conto dello studio Marcante-Testa: un ex fabbricato industriale dove lavorava un fabbro. Il progetto rispetterà l'architettura originale, prevede la produzione e uno spazio con zona dedicata alla degustazione, uno spazio esperienziale dove, con elementi storici e il supporto della tecnologia, verrà raccontata la storia dell'aperitivo intrecciata a quella della città e un'area destinata ad accogliere eventi per iniziative sociali e culturali. Saranno 650 i mq visitabili, esclusa la parte dei servizi. Un investimento che arriva in un momento di crisi: «Ci fa piacere annunciare un investimento così importante in un momento in cui la città sta ripartendo» ha concluso l'amministratore delegato. «Un progetto illuminato e virtuoso, segnale importante per la città» ha detto l'assessore Paolo Romor che, presente all'incontro, ha dichiarato l'appoggio dell'amministrazione comunale, su cui nei giorni scorsi si è espresso anche il sindaco Luigi Brugnaro: «Un'operazione che rientra a pieno titolo in quel processo che ho sempre sostenuto: riportare nuove occasioni di lavoro e di crescita, così da attrarre nuovi residenti».