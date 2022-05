SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Schianto all'incrocio a San Michele al Tagliamento, motociclista viene sbalzato per 50 metri e perde una gamba. L'incidente è accaduto questa mattina verso le 8.30 all'incrocio tra la Statale 14 e la strada regionale che porta a Bibione, a San Michele al Tagliamento. Nel botto è rimasto coinvolto L.V., motociclista di 42 anni di San Stino di Livenza. La dinamica è al vaglio della Polizia del commissariato di Portogruaro, intervenuta sul posto per i rilievi di legge. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il motociclista stava proseguendo lungo la statale 14, quando giunto in prossimità dell'incrocio, si è schiantato contro una Peugeot condotta da un uomo di San Michele al Tagliamento. Il centauro è volato per una cinquantina di metri finendo nel fosso che costeggia la statale, la moto invece si è rovesciata nel campo attiguo. Subito sono stati allertati i soccorsi arrivati da Latisana con i vigili del fuoco ei sanitari del 118, raggiunti poco dopo dai colleghi di Treviso con l'elicottero. Il motociclista ha perso molto sangue, la gamba era praticamente recisa. Ha perso conoscenza. Per lui si è reso necessario l'immediato trasferimento all'ospedale di Mestre, in codice rosso. Inevitabili disagi per la viabilità per i tanti che si stavano dirigendo verso il mare.