Scheletri in piazza S. Marco: "Sono morti per la peste"

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il mistero degli scheletri trovati nei giorni durante gli scavi per l’impermeabilizzazione parziale della Basilica potrebbe essere risolto con una datazione più precisa dei resti. L’architetto Ettore Vio, che è stato proto della Basilica per quasi 35 anni, sa da tempo che lungo la zona perimetrale dell’edificio sacro ci sono sepolture, anche molto antiche. Ma ci può essere anche una spiegazione ragionevolmente semplice ed efficace.«Dopo la peste del 1348 - spiega - sappiamo che tutta l’area della Piazzetta fu utilizzata stata usata per seppellire i cadaveri. C’era necessità di spazi per le fosse comuni e quello era uno spazio vasto». Con la peste del 1348, la cosiddetta “Peste Nera” o “Morte Nera”, descritta nel Decameron di Boccaccio, morì un terzo della popolazione europea.