SAN DONÀ - Avevano danneggiato le palline dell’albero di Natale di piazza Indipendenza durante le ultime festività natalizie, nei giorni scorsi hanno versato 100 euro ciascuno nella casse del Comune come risarcimento del danno. Autori dell’atto vandalico sono tre minori di San Donà, identificati dalla Polizia locale tramite le telecamere di videosorveglianza installate in centro.



ADDOBBI DISTRUTTI

Il fatto era avvenuto nel gennaio scorso, quando i tre giovani, dopo aver staccato dall’abete eretto in centro cittò le palle decorative, le hanno usate per giocare a calcio, rompendo così gli addobbi natalizi. Una volta identificati dai vigili, i tre ragazzini sono stati convocati in caserma con i loro genitori e hanno ammesso le loro responsabilità. Sono stati, quindi, denunciati per danneggiamento aggravato alla Procura della Repubblica e giudicati dal Tribunale dei Minori.



RICHIESTA DI PERDONO

Gli avvocati che li hanno difesi come strategia difensiva hanno presentato domanda di perdono giudiziale, con la possibilità di rifondere il danno al Comune. Dopo essersi pentiti del gesto, i tre ragazzi hanno inteso riparare ai danni versando 300 euro, ossia 100 a testa a titolo di risarcimento. «Avevamo fatto puntare la telecamera fissa sulla piazza proprio per poter utilizzare le immagini nel caso in cui si fosse presentata la necessità di verificare cosa accadeva in centro - commenta l’assessore alla Sicurezza Walter Codognotto – Grazie a questo accorgimento, abbiamo potuto capire cosa fosse successo all’albero di Natale e così identificare gli autori. Si è trattato di una ragazzata, anche i genitori erano dispiaciuti e in caserma hanno preso atto di quanto era accaduto: come previsto dalla legge il Comune ha formalizzato la denuncia. Il risarcimento è un gesto simbolico, spero serva a far loro capire soprattutto quanto i beni della comunità siano importanti per tutti e non vadano danneggiati».



TELECAMERE POTENZIATE

E l’accessione dell’albero in piazza Indipendenza è sempre un momento molto apprezzato dalla comunità durante le feste natalizie. «Nel frattempo gli occhi elettronici che sorvegliano la piazza sono aumentati – continua l’assessore Codognotto - in attesa di essere tutti operativi i nuovi strumenti in piazza Indipendenza sono due multisensori a 360°, davanti al duomo un altro multisensore con quattro occhi ciascuno (in grado di garantire una visone a 360°) e una telecamera 4k puntata nella direzione della nuova isola pedonale di corso Trentin». Ma ancora la “vecchia” isola pedonale sarà monitorata da due telecamere 4K, dietro al municipio in piazzetta pilla sarà attivo un multisensore a 360° e nella vicina galleria ci sarà un altro multisensore a 360° e due telecamere “dome”. Tra corso Trentin e via Battisti altre tre telecamere 4K, in viale Libertà e in municipio un altro multisensore 360°. A sorvegliare piazza Rizzo sarà un multisensore a 360° e in via Ancillotto due telecamere 4K.