Sale slot e videogiochi: sigilli a 15 bar: non rispettavano gli orari di chiusura

VENEZIA - Pugno duro della polizia locale contro le sale slot della terraferma veneziana. Sono stati infatti apposti i sigilli a 15 locali che non rispettavano gli orari di chiusura. I locali con i sigilli per tre giorni si trovano: sei a Favaro Veneto, cinque a Mestre, tre a Chirignago e uno a Marghera. Resteranno chiusi il 16, 17, 18 agosto 2018. Tutti i bar sono gestiti da persone di nazionalità cinese.



I bar sanzionati tenevano i videogiochi accesi in orari in cui non è consentito e, avendo reiterato il comportamento scorretto, alla sanzione economica si è aggiunta la prima chiusura per 72 ore. Le contromisure da parte dei gestori erano già state prese: quattro esercizi hanno predisposto un tasto di spegnimento videogiochi situato sul bancone, tasto che viene attivato quando nell'esercizio entra la polizia locale.

