Incidente sulla Romea: furgone esce di strada a Valli di Chioggia, ferito il conducente Foto

CHIOGGIA - Incidente stradale sulla Romea oggi, venerdì 3 giugno 2022, alle 16.45, in località Valli di Chioggia: un furgone è finito fuori strada contro il guardrail, praticamente infilzato, l'autista è rimasto ferito. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il conducente, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.