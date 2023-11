Venezia in lutto. Addio a Magliocco, presidente Ascom

VENEZIA - La città è in lutto per la scomparsa, all'età di 77 anni, di Roberto Magliocco, fino a pochi giorni fa al timone dell'Ascom di Venezia, associazione di cui era stato tra i principali fondatori nel 1991 e poi ha guidato praticamente ininterrottamente per oltre trent'anni.

Il decesso, ieri pomeriggio, all'ospedale civile dei santi Giovanni e Paolo, dove era ricoverato da tempo. Fino all'ultimo non ha mai perso la speranza, e la voglia di occuparsi della città, dialogando al telefono, anche con un filo di voce, dispensando consigli, guardando sempre proiettato al futuro. Magliocco, nato a Venezia il 17 luglio 1947, era un imprenditore partito dalla gavetta. Abitava al Lido e si è sempre occupato del commercio ambulante dei banchetti. Ma sarebbe riduttivo parlare di lui solo come colui che si è occupato del commercio su aree pubbliche visto che ha dettato per anni le linee guida di tutto il commercio in città. E' stato, inoltre, anche presidente di Assonautica di Venezia, per due mandati dal 2004 al 2014, nonchè presidente e amministratore delegato della società "Venice Convention" per gli eventi e congressi del Lido.

INSTANCABILE

Non si è mai stancato, nonostante i numerosi incarichi, di dedicarsi al territorio e all'isola. Per questo motivo, quando c'è stato bisogno di lui nel volontariato, ha accettato di cimentarsi anche come presidente del Tennis Club Lido di via Sandro Gallo. Senza di lui ora Venezia si scopre improvvisamente più povera. Tantissimi i messaggi di cordoglio, di affetto e di stima arrivate alla famiglia non appena si è diffusa la notizia della scomparsa.



"A nome di tutta la città di Venezia e mio personale sono le parole del sindaco Luigi Brugnaro - intendo esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Roberto Magliocco, storico presidente di Ascom Venezia, cui mi legava un rapporto personale. Una persona che ha sempre testimoniato l'impegno e la passione a servizio della nostra comunità e con il quale abbiamo condiviso, tra le varie cose, la passione per la nautica. Ciao Roberto!".

Poi l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga: "Oggi ci ha lasciato l'amico Roberto, una spalla e un faro non solo per gli iscritti alla sua associazione ma anche per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Mi mancherà, tanto. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene.



Cordoglio anche da parte di Gianni De Checchi, già Segretario Confartigianato Venezia: "Con Roberto ci siamo trovati spesso a lavorare gomito a gomito per due settori, quello dell'artigianato e quello del piccolo commercio. Sicuramente ha rappresentato al meglio i commercianti a Venezia".



Quindi Claudio Scarpa (Ava): «Era l'anima storica dei commercianti veneziani. Combatteva con forza e veemenza le battaglie della categoria. Confcommercio era la sua vita ed a lei si dedicava con passione. la città perde oggi un attore importante».

Il ricordo del presidente di Confcommercio Unione Metropolitana, Massimo Zanon:

"Roberto ha semplicemente fatto la storia di Ascom Confcommercio Venezia e di questo non possiamo che essergliene grati. Ha dato tutto se stesso per la nostra associazione di categoria".



Pochi giorni fa era stato Roberto Panciera, suo vicepresidente vicario in Ascom, a riceverne il testimone, visto l'aggravarsi delle condizioni di salute dello storico presidente. "Roberto Magliocco ha detto Panciera è stato un punto di riferimento non solo per il commercio ma per l'intera città negli ultimi 35 anni. In associazione ci lascia un lavoro che vogliamo proseguire, con il suo stile, cercando di far crescere il tanto di buono che ci ha lasciato".

"E' stato un pioniere della mobilità acquea sostenibile sottolinea la direttrice di Assonautica, Elena Magro oggi tutti ne parlano. Ma lui è stato il primo a convocare riunioni e tavoli di lavoro per portare in laguna una mobilità più sostenibile di imbarcazioni con motore elettrico o ibrido". Roberto Magliocco lascia la moglie Gabriella e tre figlie: Roberta Sabrina e Claudia.