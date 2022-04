La vita di Mr. Selfie e le foto con i vip diventa un libro: «I miei 7mila scatti»

MESTRE - Si selfie chi può. Un'autobiografia è una cosa seria, ma Riccardo Scalise riesce a buttarci dentro una battuta dietro l'altra, tanto da far impazzire un'amica che sta già lavorando alla versione inglese di Rickypedia, il libro in cui il Mr. Selfie mestrino con alle spalle oltre settemila scatti con personaggi famosi, racconta la sua vita e che sarà presentato il 10 giugno prossimo con una serata a Forte Marghera. «Stiamo andando in stampa, avrei voluto presentarlo il 12 marzo scorso per il mio 38° compleanno ma abbiamo avuto dei ritardi - spiega -. Comunque il libro è pronto: 300 pagine di testi e selfie selezionati con aneddoti su come li ho realizzati, ma anche con ricordi della mia vita».

Una vita non facile, visto che a 4 anni Ricky conosce le stanze degli ospedali a causa di un tumore. «Mi hanno operato quattro volte al cervello, il cancro continuava a riformarsi» racconta. Ma in quegli anni è arrivata la passione per la fotografia: «Papà mi regalò la mia prima Olympus e quanti rullini gli ho fatto stampare... Un'infinità». Nel 1992 a Lavarone la prima foto con personaggi famosi: «C'era la Roma e mi feci fare delle foto con i calciatori, anche se non erano ancora dei selfie. I primi, quelli veri, li ho scattati nel 2008 alla Mostra del Cinema che per me resta tuttora un appuntamento imperdibile per aggiungere personaggi alla mia collezione. Gli scatti di cui vado più fiero? Quelli con Papa Francesco a Modena, con il Dalai Lama a Milano e con Clint Eastwood». Ma ci sarà anche qualcuno che ha detto di no? «Michael Jordan ed Elton John. Ma prima o poi spero di farcela, del resto per un selfie chiedo solo un microsecondo della loro vita. Eppoi mi piacerebbe farne uno con Madonna... ma lei è davvero irraggiungile».

Per la presentazione del libro a Forte Marghera si sta organizzando una cena ed un allestimento. «Sarà una cosa per la serata - riprende Ricky, che di professione fa il grafico - mentre a Las Vegas c'è ancora una mia mostra permanente. Ne avevano fatta una anche ad Hollywood, sulla Walk of Fame. Sono un pezzo da 90 - dice scherzando -. Anzi, il doppio visto che per problemi di salute non riesco a perdere peso...». Il libro Rickypedia sarà autoprodotto, partendo da mille copie («grazie ad alcuni amici sponsor») e costerà sui 20 euro. «Spero che qualcuno lo compri, perché tutti me lo chiedono gratis». E allora li avvisiamo: fate musina, perché gli aneddoti di Mr. Selfie su settemila scatti famosi saranno imperdibili.