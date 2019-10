Soldi mai incassati, ma l'ex assessore Chisso rischia fino a 3 anni di carcere

di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Tre anni di reclusione. È quanto rischia l'ex assessore regionale alle Infrastrutture,, se verrà rinviato a giudizio per dichiarazione infedele ovvero per non aver inserito nel 740 del 2011 la bellezza di 1 milione 800 mila euro. Che, peraltro, Chisso non ha mai incassato. La storia è questa:, stando alle dichiarazioni di Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan, possedeva le quote della società Adria Infrastrutture di cui la Minutillo era anche amministratore unico. Ebbene, nel 2010 le quote sono state vendute alla Mantovani, che ha staccato un assegno di quasi 2 milioni di euro. Quei soldi andavano dichiarati. Solo che Chisso non poteva dichiararli perché non li aveva visti nemmeno in fotografia.