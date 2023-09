VENEZIA - È un fine settimana da tutto esaurito, quello della Mostra del cinema e della Regata Storica. Come da tradizione e anche meglio, visto che trovare una camera o anche un appartamento in questi due giorni è un'impresa quasi impossibile, e qualora si trovasse, bisognerebbe tirar fuori molti più soldi del solito. L'Ava dà un tasso di occupazione degli hotel del 90-95 per cento. Venezia è richiestissima all'inizio di settembre, perché è il periodo considerato più glamour: ci sono gli attori, i produttori cinematografici, gli stilisti, personaggi di spicco del mondo dell'arte, della cultura e della finanza. Insomma, Venezia è il luogo in cui tutti vorrebbero essere tra il 2 e il 3 settembre. Anche a costo di sopportare l'invasione degli escursionisti quotidiani dalle spiagge e dalle strutture ricettive della terraferma.

Domani arriveranno in città sicuramente tra le 60 e le 80mila persone per assistere al corteo e alla Regata Storica oltre che per "invadere" piazza San Marco e visitare la città.

FESTE ESCLUSIVE

Ci sono d'altronde tante cose da fare e da vedere, anche se per lo più sono al di fuori della portata delle persone normali. Ci sono le feste super esclusive come quella a bordo dello yacht di Giorgio Armani, ormeggiato in riva di San Biagio, di fronte al Museo navale. Ma il clou sarà proprio questa sera, quando l'Arsenale si aprirà di nuovo all'esterno (si fa per dire, visto che è rigorosamente a inviti) per One night only Venezia che celebrerà lo stilista ottantanovenne con una filata e poi una festa. Madrina sarà Sofia Loren, coetanea del Maestro, ma ci saranno tante altre star del cinema. Ieri sera il sindaco ha consegnato un Leone in vetro allo stilista, che ha così commentato: «Questo premio è per me motivo di gioia e di emozione: un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell'anno dell'80esimo Festival, in occasione di One Night Only Venezia, evento che ho deciso di organizzare come omaggio alla città, a cui sono da molti anni fortemente legato».

Sempre in tema Mostra del cinema, poco distante dallo yacht dello stilista era ormeggiato il sottomarino Romeo Romei, della classe Todaro, in omaggio a quel Salvatore Todaro celebrato nel film di apertura della Mostra, "Comandante" di Edoardo De Angelis. Per visitarlo c'è stata sempre una lunga coda in attesa, tanto che solo i più fortunati e caparbi sono riusciti a vedere come si vive all'interno di una moderna nave della Marina Militare. I sottomarini della classe Todaro sono ritenuti tra i migliori al mondo di quelli a propulsione non nucleare.

FRECCE TRICOLORI

Ieri mattina, invece, tutti con il naso all'insù per il sorvolo di Venezia da parte delle Frecce Tricolori, attorno alle 11, in occasione dell'iniziativa "AM ringrazia l'Italia" che celebra i cento anni dell'Aeronautica militare. È l'omaggio della Pattuglia Acrobatica che durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree sta sorvolando su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani. In piazza San Marco, ma anche dai campi, dalle rive, dalle terrazze delle case e anche dal Lido, sono state scattate decine di migliaia di foto e realizzati migliaia di filmati delle evoluzioni con la caratteristica scia bianco, rosso e verde che ha colorato il bacino di San Marco dopo aver sorvolato il Ponte di Rialto.

«Grazie ragazzi - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - grazie Aeronautica italiana, siete un orgoglio nazionale».