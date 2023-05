Il re dei playboy indonesiano si sposa 87 volte: e sta già pensando alla prossima moglie

Immediatamente sabato azzeccati i fantastici ambi su ruota secca 29-56 uscito su Cagliari e il 28-37 uscito su Venezia, le ruote consigliate, accompagnati sempre sabato anche dal 37-55 uscito su Genova, tutti e tre dalle giocate dell'aneddoto storico del "Doge dela carestia". Su ruota secca dai consigli precedenti usciti martedì i bellissimi 10-87 su Cagliari e il 10-88 sempre su Cagliari ancora dalla luna nuova. Azzeccati inoltre martedì il 62-44 su Torino dai numeri buoni per tutto maggio e il 3-57 uscito su Palermo dal significato del sognare un abbandono. Sempre dal significato dei sogni centrato sabato il 59-81 su Bari nuovamente dall'interpretazione del sognare i denti e sempre sabato uscito il 25-36 su Firenze dalla dolcissima poesia dedicata alle donne nel giorno di San Marco con il 38-18 giovedì su Firenze dai numeri buoni per tutto il periodo del segno del Toro.

Infine nuovamente un ambo su ruota secca con l'uscita giovedì del 75-79 a Cagliari, la ruota della fortunata giocata degli auguri buona per tutto il 2023. Complimenti a tutti i vincitori perché esattamente in un mese sono stati centrati nientemeno che 3 terni di cui due secchi più 11 ambi su ruota secca e 22 su tutte le ruote.

Oggi 11 maggio, una data che nella storia andando a ritroso nei secoli riporta tantissime ricorrenze, dallo sbarco dei Mille di Garibaldi a Marsala nel 1860, al primo trapianto di cuore-polmoni eseguito a Baltimora nel Maryland nel 1994, alla città di Bisanzio che nel lontanissimo 330 venne ribattezzata "Nuova Roma" per essere poi chiamata Costantinopoli.

I nati nel giorno 11 del mese sono governati dal numero 2 (1+1=2), nel giorno 11 maggio del 1904 nasceva anche il famoso pittore Salvador Dalì, infatti i nati in questo giorno sono di norma eccentrici e fantasiosi. Dalle ricorrenze di questo giorno che porta un numero governato dalla luna si gioca 11-14-58-80 e 25-36-47-69 per Venezia, Bari e Tutte più i terni 20-65-83 con 2-11-47 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Tre buonissimi terni anche dal re dei playboy, un 71enne indonesiano di nome Kaan coltivatore di riso che si è sposato (battendo tutti i record) 87 volte, tra matrimoni civili e cerimonie religiose; la prima volta a 14 anni e ora sta programmando di risposarsi nuovamente perché secondo lui ogni donna che ama merita di essere sposata. Una media di una moglie ogni sei mesi circa. Come farà per gli alimenti? 9-55-69 e 6-39-76 con 8-40-77 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA