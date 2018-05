di Marco Corazza

Raddoppiano leai dipendenti del servizio sanitario, l'Ulss 4 corre ai ripari. In tutta Italia si stanno moltiplicando i casi di aggressione ai danni di personale medico e sanitario, in particolare del servizio sanitario pubblico ma non solo. L’aziendadel Veneto orientale non è purtroppo esclusa dall’escalation di aggressività dove, nella quasi totalità dei casi, ad avere la peggio è il personale impiegato in Azienda. Si va dalle aggressioni verbali alle spinte, dagli schiaffi ai pugni:i casi registrati nel, che sono aumentati a.Allo scopo di prevenire tali situazioni e proteggere medici e infermieri che svolgono il proprio lavoro, l’Azienda Ulss4 lancia il “Progetto sperimentale di miglioramento per la gestione degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari” che coinvolge il personale in servizio nelle unità operative più a rischio: Pronto Soccorso, Psichiatria, Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale e Consultorio Familiare. Per martedì il direttore generale Carlo Bramezza ha organizzato un incontro per spiegare le novità che cercare di limitare le aggressioni al personale.