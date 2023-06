Montegrotto. Il professor Masin stroncato a 51 anni da un infarto. Un collega: «era sanissimo»

MONTEGROTTO (PADOVA) Stroncato da un infarto a soli 51 anni. Matteo Masin, avvocato di Montegrotto e docente di Diritto all'istituto Marinelli Fonte di Venezia, è venuto a mancare venerdì sera nell'abitazione dove viveva con i genitori in Piazza Libertà, nella frazione di Turri.

Il dramma si è consumato in una manciata di minuti.

Matteo Masin aveva tranquillamente cenato come ogni sera assieme al padre. Poi entrambi si erano ritirati per la notte nelle proprie stanze. La madre dell'avvocato era in quel momento assente, impegnata ad assistere la nonna del 51enne. A un certo punto, il papà ha udito un rantolo provenire dalla sua camera. Allarmato, si è precipitato dentro trovandolo oramai agonizzante. A nulla purtroppo è servito il rapido intervento di un parente che risiede in un'abitazione vicina, accorso con un defibrillatore. Per Masin oramai non c'era più nulla da fare.

«Matteo era sanissimo - lo ricorda il collega Andrea Cimolin - Era una persona di grande simpatia, aperta e sempre molto attiva. Ci siamo conosciuti all'università. Aveva una carica umana incredibile. Era inoltre portato per le lingue continua l'avvocato Cimolin - Faceva anche dei lavori di traduzione di testi giuridici. Come legale, pur essendo iscritto al foro di Padova, operava soprattutto a Venezia».

E nella città lagunare Matteo Masin insegnava Diritto ed Economia all'istituto tecnico a indirizzo turistico Marinelli Fonte. Gli insegnanti, gli studenti e tutto il personale ne hanno ricordato ieri la figura in un messaggio di condoglianze postato sul profilo Facebook della scuola: «Era molto più che un docente, ma un punto di riferimento per gli alunni, le famiglie e i colleghi. Si è speso con competenza e alacrità nella costruzione della nostra scuola. Lo ricorderemo non solo per le sue alte capacità professionali, per il suo rigore e per la sua preparazione, ma soprattutto per la sua umanità, la sua signorilità e il suo humor che tante volte ci hanno aiutato a risolvere situazioni difficili»

Matteo Masin lascia la mamma Paola, il papà Imerio e la nonna Maria. L'ultimo saluto gli verrà dato oggi, alle 15,30, nel Duomo di Montegrotto.