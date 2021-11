MOGLIANO VENETO - Come capita spesso, forse non è la casa più bella che ha progettato Filippo Caprioglio, ma è quella con la quale ha vinto il premio internazionale Lifestyle Luxury Award 2021 per la casa di lusso più bella d'Italia, assegnato a New York. Si trova a Mogliano Veneto ed è uno spazio che vive in simbiosi con un giardino esterno con piscina. In realtà a guardar bene è più bella quella che si è aggiudicata il Big Design Awards di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati