PRAMAGGIORE - Rino Filippi e Laurentiu Oprea, conosciuto come Lollo, del "Bar-Ristorante-Pizzeria Filippi dal 1936" di Belfiore hanno conquistato il palato dei giudici internazionali al "Campionato del Mondo di Pizza- Pizza Senza Frontiere". A Rimini alla Fiera Beer&Food Attraction, hanno trionfato nella categoria "Pizza a quattro mani". Nei tre giorni di gara seicento pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati con grande creatività per gli ambiti titoli di "Campione del Mondo".

Rino e Lollo campioni del mondo

Il cuoco Rino ed il pizzaiolo Lollo hanno partecipato con tre pizze: la pizza classica Belfiore in onore della località di provenienza, Gioia in pala e la "quattro mani" Virgilio, in ricordo del papà di Rino scomparso da 24 anni. Ristoratore da venticinque anni, Rino dedica la vittoria soprattutto al papà al quale si ispira per gli insegnamenti ricevuti di umiltà, dedizione al lavoro, gentilezza ed educazione con la clientela. «Il ricordo di mio papà ha portato fortuna - dice - con Lollo abbiamo partecipato con l'idea di divertirci e non di gareggiare. Durante la gara eravamo tranquilli e molto coordinati».

«E' stato un successo inaspettato - dice Rino - il premio lo dedico a mia moglie Linda, ai miei figli Giulia e Nicolò, a Lollo, a mamma Gianna, allo zio Ferruccio. Filippi è alla terza generazione di attività grazie alla grande dedizione al lavoro dei miei genitori e di mio zio». «La vittoria - continua Lollo - la dedico alla mia compagna Mara Filippi (contitolare con il fratello Rino del Bar-Ristorante-Pizzeria Filippi), alla nostra bambina Gioia e a Rino. E' stato lui a spingere a partecipare a questa avventura». «Questo premio - evidenziano entrambi - ci impegna più di prima nel cercare la qualità per le nostre pizze».

Pizza a quattro mani

La "Pizza a quattro mani" che a giorni sarà inserita nel menu, è composta dall'impasto leggero a lunga maturazione preparato da Lollo con farine integrali. Il condimento di Rino è con pomodorini gialli spadellati in padella. Sugli aromi rimane il segreto. Il seguito è una base di crema di pomodorini con l'aggiunta di guanciale, avocado e mozzarella. A fine cottura c'è l'aggiunta di valeriana, mousse di stracchino, bufala, erba cipollina e chips croccanti di guanciale passati in padella. Mercoledì sera al "Bar-Ristorante-Pizzeria Filippi dal 1936" i due campioni del mondo saranno festeggiati da amici, clienti e dal sindaco Fausto Pivetta. Rino e Lollo saranno premiati con le coppe che non hanno alzato sotto il cielo di Rimini.