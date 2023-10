PORTOGRUARO - Attimi di terrore al mercato agricolo dove un gazebo volato per aria ha rischiato di travolgere un bimbo di sei mesi. Sono stati momenti concitati quelli che ha vissuto una famiglia della zona che mercoledì mattina si era recata al fare la spesa al mercato agricolo di Piazza Duomo, promosso dalle aziende associate a Coldiretti una volta alla settimana. Erano passate le 12, quando uno dei gazebo dei produttori ha preso il volo a causa delle forti raffiche di vento che si erano alzate all'improvviso.

LA PAURA

"Il vento racconta Marta Arnoldo, protagonista di questa vicenda - ha scaraventato il gazebo su di me e sul mio bimbo di 6 mesi che dormiva nel passeggino. Malgrado avessi opposto resistenza fisica per proteggere il piccolo, il gazebo di 3 metri mi ha gettata al suolo e quando sono riuscita ad alzare la testa dalla struttura cadutami addosso ho sentito le urla di mio figlio e ho visto la carrozzina con le ruote all'insù. Non posso descrivere la paura e lo scoppio al cuore che ho avuto perché tutt'ora sto piangendo al pensiero. La mia bambina di 2 anni non è stata centrata solo perché è andata di corsa verso il papà che l'ha presa subito in braccio. Lavoro negli eventi, faccio matrimoni sulla spiaggia e le situazioni di vento o avversità atmosferiche sono il mio pane quotidiano: ci sono delle regole che servono proprio per la tutela della sicurezza, perché di un'assicurazione ce ne facciamo poco se alla fine si rovinano vite. Mio figlio oggi poteva morire per colpa di chi oggi ha fatto le cose alla carlona', di chi non ha fatto il suo lavoro, di chi ha sottovalutato la situazione".

La Polizia Locale, chiamata dalla stessa famiglia, è intervenuta subito dopo l'accaduto, identificando il titolare del posteggio. Il gazebo sarebbe stato in fase di smontaggio a quell'ora e per questo si trovava in una situazione "precaria" perché poco ancorato al suolo. Il produttore si sarebbe però subito messo a disposizione delle persone coinvolte, offrendo assistenza e tutti i dati necessari ad eventuali richieste risarcitorie di danni, che fortunatamente non sono stati così gravi. La donna, che ha invece parlato di mancato soccorso da parte dell'operatore e mancato controllo che tutto fosse a norma e in sicurezza da parte del Comune, ha segnalato l'accaduto in una lettera inviata lo stesso giorno al Commissario straordinario.