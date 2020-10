SALZANO (VENEZIA) - Il pioppo secolare incombe sulla sua casa, pensionata chiede i danni e invoca l'intervento urgente del Comune. Cresce l'apprensione per il grande albero all'angolo tra le vie Milano e De Gasperi: aumentano i disagi e le proteste dei residenti, tra foglie che cadono sui tetti, ostruendo le grondare, radici che affiorano e, soprattutto, il rischio di caduta di grossi rami o crollo dell'intera pianta. A destare preoccupazione tra i residenti, che da tempo chiedono un intervento e soprattutto un esame diagnostico approfondito, è quella che tutti chiamano l'albera, che è un pezzo di storia di Salzano e dà perfino il nome al vicino ristorante. Da tempo il Comune tenta di affiancare alle ragioni di tutela storica e ambientale del vecchio pioppo nero, quelle di sicurezza e incolumità per le persone e negli anni scorsi è stata ordinata anche una perizia sull'albero, ormai vecchio e in stato precario di salute, anche a causa delle capitozzature effettuate in passato. Adesso però, stanca di aspettare, una pensionata 80enne che vive nella casa più minacciata, ha deciso di rivolgersi all'Adico, associazione di consumatori di Mestre, per risolvere una situazione che le toglie il sonno e che d'inverno diventa ancor più inquietante. Residenti e associazione ritengono insufficienti gli studi effettuati, perché rivolti solo alla parte esterna della pianta. «Chiediamo anche indagini interne spiega Carlo Garofolini, presidente di Adico per vedere se vi siano o meno pericoli di caduta». Ma la questione è già legale: la pensionata intende infatti chiedere un risarcimento per le spese di pulizia del tetto, circa 1.500 euro, che deve affrontare ogni anno per togliere le foglie dalle tegole. Anche se il tema più urgente rimane quello del danno temuto, ovvero il pericolo che l'albera, alta decine di metri, si abbatta sulla casa. «In quel caso - spiega l'Adico - le responsabilità per il Comune sarebbero pesanti».



MONITORAGGIO

«Stiamo monitorando la situazione - replica il sindaco Luciano Betteto - sono state fatte perizie e anche una tomografia sonica. L'esito parla di lievi problemi a livello del colletto, tali però da non compromettere al momento la stabilità del pioppo. Anche l'analisi statica non ha fatto emergere particolari problematiche. Stiamo comunque programmando un'ulteriore perizia». Ultimo aggiornamento: 12:45