Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: grave una giovane di 27 anni

CINTO CAOMAGGIORE - Si schianta con l'auto contro il muro di cinta di una abitazione a Cinto Caomaggiore, grave una giovane donna di Pramaggiore di 27 anni. L'incidente è successo verso le 11 sulla strada metropolitana 251, a Settimo di Cinto Caomaggiore. La donna, alla guida di una Opel Corsa, stava percorrendo la strada in direzione di Pordenone. Giunta in prossimità di una ampia curva ha perso il controllo dell'auto finendo contro una mura di recinzione. Un botto impressionante e l'automobilista è rimasta intrappolata nell'abitacolo. Liberata, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e dal personale del Suem arrivato con l'ambulanza. Vista la gravità della situazione, è stato allertato anche l'elisoccorso per il trasferimento in ospedale. La viabilità è stata interdetta per permettere le operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 12:16

