​Alcol a minorenni, locale chiuso dopo tre mesi

MESTRE Doveva chiudere 15 giorni, come disposto dal questore, ancora a metà marzo. La serrata in quei giorni era arrivata, ma ben più lunga e per altri motivi: l'emergenza sanitaria Covid aveva costretto tutti i locali, non solo quello, ad abbassare le serrande a tempo indeterminato. Adesso che la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche tutte le attività stanno riaprendo, pur con le cautele per caso. Per l'osteria Perbacco di via Manin, invece, è arrivato il momento di saldare il conto: dal 20 giugno, e per 15 giorni, infatti, su disposizione del questore Maurizio Masciopinto, il bar dovrà rimanere chiuso.



Una sanzione pesante, a maggior ragione in questo periodo di post quarantena, in cui ogni giorno risulta fondamentale per far quadrare i conti rimasti a secco di incassi per mesi. Il motivo è che a dicembre la polizia locale, durante un controllo, aveva scoperto che erano stati serviti alcolici anche a minori. Sette ragazzini, per la precisione, una ragazza di 15 anni e sei 17enni, che stavano bevendo birra, spritz e prosecchi. Sette, quindi, le multe notificate al titolare: una da 333 euro e sei da 666, per un totale di circa 4.300 euro. Non è da escludere, come successo in passato, che la direzione Commercio del Comune possa avviare a breve il procedimento per la sospensione dell'attività per tre mesi. Una misura forte, ma già applicata, appunto, il 2 novembre scorso a un altro bar a pochi passi dal Perbacco, il Mickey e Mallory, all'angolo tra via San Rocco e via Manin. Anche in quel caso al titolare erano arrivate sei multe per aver somministrato alcolici a minori.

D.Tam. © RIPRODUZIONE RISERVATA