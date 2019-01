Un odore acre dalla casa del vicino 71enne: danno l'allarme e la scoperta è... stupefacente

di Monica Andolfatto

CHIOGGIA - Maxi deposito di stupefacente a domicilio. Quasi dieci chili fra hashish e marijuana stipati nella propria abitazione: manette a un insospettabile pensionato chioggiotto. Ambleto Voltolina, 71 anni, è finito in cella nel corso del fine settimana: nei suoi confronti la Procura di Venezia ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'interrogatorio davanti al gip lagunare Maria Luisa Materia è in programma per domani. A tradirlo è stato l'odore. Forte, pungente, acre....