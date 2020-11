​Pellet fuori legge: sequestrate 17 tonnellate a Chioggia

CHIOGGIA - La Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato 17 tonnellate di pellet con marchio di qualità contraffatto. La merce era nei magazzini di un commerciante, a Chioggia, contenuta in un migliaio di sacchi da 15 chilogrammi l'uno, sui quali era stato apposto indebitamente il marchio registrato «Fsc», risultato poi contraffatto. Tale marchio, di proprietà della Forest Stewardship Council A.C., garantisce la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati e costituisce una garanzia di qualità del prodotto per i consumatori.

Inoltre, partendo dal suddetto marchio, gli accertamenti eseguiti dai finanzieri sul prodotto hanno permesso di accertare che il pellet, che sui sacchi riportava la scritta «Made in Croatia», in realtà proveniva dalla Bosnia-Erzegovina e, pertanto, è stata accertata anche la falsa indicazione dell'origine del prodotto. Tutto il pellet sequestrato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Venezia e 2 soggetti sono stati denunciati a piede libero per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, i quali prevedono la pena della reclusione fino a 8 anni.

