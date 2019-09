CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PELLESTRINA (VENEZIA) - (L.M.) Unae un. Questi i due animali morti rimossi ieri mattina da Veritas sulla spiaggia di Pellestrina. Subito è scattato l'allarme tra i residenti e sono state messe in atto, dagli enti coinvolti, le procedure per ripulire l'arenile e mettere in sicurezza la zona che è stata delimitata per evitare il contatto con i bagnanti in particolare ai bambini. I due esemplari, molto probabilmente, erano morti da tempo e si erano spiaggiati già domenica. È stato contattato il consigliere comunale, delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta che ha mobilitato Veritas. Grande stupore soprattutto per le grandi dimensioni sia della tartaruga sia del delfino, ritrovati in due punti diversi dell'arenile davanti all'ex cantiere