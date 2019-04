Federica Pellegrini e il lato B: ancora foto dopo le critiche dei fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Pellegrini ancora in evidenza e sempre per il lato B. Ormai non sembra più un caso che stia pubblicando foto di spalle sul suo account di Instagram, nonostante molti fan l'avessero criticata per una foto in cui era ripresa da dietro mentre usciva dalla vasca.«Non hai bisogno di pubblicare certe foto per ottenere qualche like». Questo il tenore di alcuni commenti dopo la prima immagine dei giorni scorsi. Poi è arrivato un video in cui è ripresa di spalle con un'attillata tutina del marchio di cui è testimonial e stamattina la foto in cui in intimo, sempre di spalle, guarda fuori dalla finestra