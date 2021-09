Scontro fra Tir sul Passante di Mestre: strada chiusa al Bivio A4/A57

SPINEA (VENEZIA) - Un incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto poco dopo le 12.15 di lunedì 27 settembre al chilometro 380 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste: ferito uno dei due conducenti.

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il bivio tra la A4 e la A57 e la stazione di Spinea, in territorio di Spinea (Venezia). Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre. Al momento, a causa dei mezzi incidentati intraversati in carreggiata e delle operazioni di soccorso, il Passante di Mestre in direzione Trieste è stato chiuso all’altezza del Bivio A4/A57 a Dolo , con deviazione del traffico sulla A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Trieste.