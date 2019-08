CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Acquista l', se la inietta, si mette al volante della suae sulla Rampa Cavalcavia di Mestre va in. È stato salvato in extremis ed è solo un miracolo se sia riuscito in qualche modo ad accostare. Già perché in quelle condizioni poteva causare un incidente, travolgere un pedone o schiantarsi contro un altro veicolo: una sorta di bomba ad orologeria su strada che per fortuna non è deflagrata. E nella stessa giornata si registra un'altra overdose: anche in questo caso non sarà letale grazie alla rapidità dei soccorsi. A rischiare di morire è un giovane collassato nel bagno di casa a Marghera.