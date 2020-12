Funerali di Pietro e Francesca uccisi dal papà: l'arrivo delle bare bianche, i compagni di scuola e la disperazione

SAN GIORGIO ALLE PERTICHE - Il funerale di Francesca e Pietro Pontin nella chiesa di Arsego. Le esequie dei due ragazzi di 15 e 13 anni uccisi a coltellate dal papà Alessandro, nella casa paterna a S. Ambrogio di Trebaseleghe domenica scorsa, sono presieduti dal parroco don Massimo Facchin. I due ragazzi sono giunti in chiesa nelle loro bare bianche con due auto separate. Due comunità in lutto quella di Trebaselghe e SaN Giorgio alle Pertiche rappresentate dai due sindaci. Lutto cittadino per l'ultimo saluti a questi due splendidi ragazzini.

