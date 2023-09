MARTELLAGO - Si è calato i pantaloni invitandola ad un “approccio” e di fronte alla sua immediata fuga l’ha pure seguita per strada. È un episodio grave e inquietante quello di cui sarebbe rimasta vittima mercoledì sera, verso le 21, in pieno centro a Olmo, nei pressi di via Damiamo Chiesa, uno degli assi principali del paese, una poco più che ventenne del posto, importunata sessualmente, e in modo pesante e volgare, da un tizio sulla cinquantina, alto e con i capelli brizzolati, stando alla sua stessa testimonianza.

LO SDEGNO

A segnalare sui social il fatto, che ha subito destato sconcerto e sdegno, oltre che allarme e preoccupazione, una ex consigliera comunale che risiede in zona e che, uscendo di casa per portare a spasso il suo cane, si è imbattuta, vicino al cancello della casa Gialla e del centro Anziani, nella ragazza che era visibilmente scossa, soccorrendola e poi accompagnandola in auto a casa. A quanto quest’ultima le avrebbe riferito, la giovane stava tranquillamente camminando per strada per raggiungere un’amica e coetanea quando avrebbe incrociato quest’uomo di mezza età, il quale si sarebbe all’improvviso abbassato i pantaloni, avrebbe cominciato a toccarsi con insistenza le parti intime e le avrebbe detto, in modo esplicito: “dai, vieni qui”.

La giovane, rimasta attonita e spaventata, si è subito allontanata con passo spedito, ma poi si è anche messa a correre quando ha notato che l’esibizionista non si sarebbe limitato al suo indecoroso spettacolo ma avrebbe anche iniziato a seguirla, temendo dunque per la sua incolumità. Tanto che la ragazza, sempre stando al racconto fatto alla ex consigliera, mentre scappava avrebbe anche dato l’allarme chiamando le forze dell’ordine. E adesso saranno appunto gli inquirenti a dover cercare di fare piena luce sull’episodio ed eventualmente identificare il responsabile, anche con l’ausilio delle telecamere di video sorveglianza della zona, sempre che la ragazza trovi la forza di formalizzare la denuncia.